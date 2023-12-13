Дагестан расширяет межмузейное сотрудничество

Музеи Дагестана будут участвовать в общероссийском проекте «Музейные маршруты России». Сейчас республика переживает настоящий музейными бум. В регионе действует порядка 200 музейных учреждений, и все они востребованы у посетителей

Дагестанские музейщики в наступающем году поучаствуют в проекте «Музейные маршруты России».

«Для Дагестана участие в проекте означает расширение связей в музейном сообществе страны, создание благоприятных условий для продвижения музейного дела и популяризацию огромных уникальных пластов культурно-исторического наследия региона»

– пресс-служба Минкульта Дагестана

Уточняется, что актуальность участия в проекте, в том числе, обусловлена тем, что в республике в последние годы наблюдается музейный бум. На данный момент в Дагестане работает порядка двух сотен музейных учреждений.

Власти республики надеются, что для местных музейщиков участие в проекте даст импульс к дальнейшим исследованиям, а также повысит навыки презентации музейных коллекций.