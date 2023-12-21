Дагестан потратит миллионы на развитие глэмпинга

Свыше 500 млн рублей получит Дагестан на строительство глэмпингов. Суммарно в туризм будет привлечено свыше 1 млрд рублей инвестиций

Власти Дагестана получат 525 млн рублей на строительство модульных некапитальных средств размещения – глэмпингов, сообщает пресс-служба Минтуризма региона.

Как отметили в ведомстве, суммарно в развитие туризма в республике будет привлечено свыше 1 млрд рублей инвестиций. Проекты по созданию глэмпингов увеличат количество мест для размещения путешественников.

В министерстве добавили, что сейчас ряд проектов, направленных на развитие туризма, уже получили средства на их реализацию.