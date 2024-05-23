Вестник Кавказа

Дагестан поможет виноградными саженцами Крыму и Кубани

Дагестан поможет виноградными саженцами Крыму и Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посадочный материал для кубанских и крымских виноградников в 2024 году поступит из Дагестана. Как рассказали власти северокавказской республики, всего этим двум регионам будет предоставлено более 1,3 млн саженцев.

Крым и Кубань в текущем году получат свыше 1,3 млн саженцев винограда из Дагестана, рассказал замглавы республиканского комитета по виноградарству Ахмед Ахмедов.

Еще два года назад большую часть саженцев дагестанские виноградари приобретали за рубежом. В прошлом году в республике заработал крупный питомник. В результате удалось добиться полной самообеспеченности саженцами этой важной культуры.

По словам Ахмедова, теперь Дагестан может помогать с саженцами другим российским регионам. Чиновник уточнил, что год назад Крым получил свыше 400 тыс саженцев. В этом году прибавится еще один регион, пишет ТАСС.

"Осенью в этом году будем отправлять 840 тыс штук в Крым и 500 тыс в Краснодар"

– замглавы комитета

Напомним, в минувшем году в Дагестане собрали почти 282 тыс т винограда. Этот показатель оказался на 5% больше, чем год назад. В общей сложности республика располагает более чем четвертью российских виноградников.

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