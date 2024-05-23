Дагестан поможет виноградными саженцами Крыму и Кубани

Крым и Кубань в текущем году получат свыше 1,3 млн саженцев винограда из Дагестана, рассказал замглавы республиканского комитета по виноградарству Ахмед Ахмедов.
Еще два года назад большую часть саженцев дагестанские виноградари приобретали за рубежом. В прошлом году в республике заработал крупный питомник. В результате удалось добиться полной самообеспеченности саженцами этой важной культуры.
По словам Ахмедова, теперь Дагестан может помогать с саженцами другим российским регионам. Чиновник уточнил, что год назад Крым получил свыше 400 тыс саженцев. В этом году прибавится еще один регион, пишет ТАСС.
"Осенью в этом году будем отправлять 840 тыс штук в Крым и 500 тыс в Краснодар"
– замглавы комитета
Напомним, в минувшем году в Дагестане собрали почти 282 тыс т винограда. Этот показатель оказался на 5% больше, чем год назад. В общей сложности республика располагает более чем четвертью российских виноградников.