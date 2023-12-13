Дагестан нарастит производство куриных яиц

В Дагестане будет дан старт двум птицефабрикам. Открытие запланировано на 2025 год. После запуска производства регион будет обеспечивать себя данным видом продукции на 60%.

В 2025 году в Дагестане будут открыты три крупные птицефабрики. Таким образом, власти попытаются стабилизировать рост цен на данный вид продукции в регионе.

«Новые птицефабрики в целях стабилизации цен на куриные яйца появятся в Хасавюртовском, Кизлярском и Казбековском районах Дагестана»

– председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов

Далее он отметил, что в результате запуска новых производств республика выйдет на дополнительные показатели выпуска в размере превышающем 230 млн штук.

В настоящее время местные производители обеспечивают лишь 30% заполняемости, остальные 70% поступают в республику из других регионов.