Дагестан нарастил экспорт почти в 4 раза

Экспорт в Дагестане вырос в 3,7 раза за прошлый год. В 2024 году власти планируют нарастить объем вывоза товаров за счет морского порта Махачкалы.

Республика Дагестан поднялась в рейтинге регионов по экспорту в РФ. В прошедшем году республика увеличила экспорт на 3,7 раза. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что власти намерены в этом году увеличить нынешний показатель за счет наращивания мощности морпорта в Махачкале, а также решить ряд вопросов, связанных с логистикой.

Также из регионального бюджета на поддержку экспорта в прошлом году было выделено 137 млн рублей. В будущем правительство Дагестана планирует развивать поддержку и оказывать экспертную помощь предприятиям, которые занимаются поставками из республики.

