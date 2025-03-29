Вестник Кавказа

Дагестан готовится к визиту бизнес-делегацию из Белоруссии

Дагестан готовится к визиту бизнес-делегацию из Белоруссии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале прошло совещание по подготовке к визиту делегации Белоруссии в Дагестан. Цель поездки – налаживание прямых контактов с дагестанскими партнерами.

В Махачкале под руководством дагестанского вице-премьера Ризвана Газимагомедова состоялось совещание по вопросу подготовки к рабочему визиту белорусской делегации в Дагестан.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, Газимагомедов заявил, что делегация из Белоруссии настроена на укрепление деловых и экономических контактов с Дагестаном.

В региональном кабмине также подчеркнули, что цель визита белорусских гостей – налаживание прямых контактов с дагестанскими партнерами и изучение инвестиционного климата.

Помимо этого, в рамках поездки представителей Белоруссии состоятся переговоры, в ходе которых стороны обсудят возможности реализации проектов между Минском и Махачкалой.

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