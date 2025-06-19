Путин пообещал совершить визит в Дагестан

Владимира Путина пригласили в Дагестан. Президент России поблагодарил за приглашение и пообещал им воспользоваться.
Российского лидера Владимира Путина во время церемонии открытия молодежных комплексов в ряде регионов страны пригласили в Дагестан.
Участник данного мероприятия, родом из дагестанского села Хучни, обратился к руководителю государства. Путин выразил благодарность за приглашение.
"С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением, как только сложатся обстоятельства"
- Владимир Путин
Президент также напомнил о своем отношении к Дагестану, добавив, что он очень любит регион и его жителей.