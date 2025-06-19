Вестник Кавказа

Путин пообещал совершить визит в Дагестан

Путин пообещал совершить визит в Дагестан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимира Путина пригласили в Дагестан. Президент России поблагодарил за приглашение и пообещал им воспользоваться.

Российского лидера Владимира Путина во время церемонии открытия молодежных комплексов в ряде регионов страны пригласили в Дагестан.

Участник данного мероприятия, родом из дагестанского села Хучни, обратился к руководителю государства. Путин выразил благодарность за приглашение.

"С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением, как только сложатся обстоятельства"

- Владимир Путин

Президент также напомнил о своем отношении к Дагестану, добавив, что он очень любит регион и его жителей.

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