Дядя убитой силовиками девушки в Иране отправится в тюрьму на пять лет

Дядю иранской девушки, погибшей полтора года назад от рук силовиков, приговорили к лишению свободы. Ему также запретили критиковать власти страны.

В Иране лишат свободы почти на 5,5 лет дядю Махсы Амини, убитой силовиками полтора года назад. Об этом рассказали в правозащитной организации Hengaw.

Сафа Ааэли был схвачен в своем собственном доме минувшей осенью, когда он отмечал годовщину смерти племянницы вместе со своими близкими.

Суд признал мужчину виновным в оскорблении аятоллы Хаменеи, пропаганде против властей и участии в акциях протеста.

Дядю Махсы также обязали написать, а затем распространить среди других заключенных биографическую статью о сотруднике правоохранительных органов, который погиб в ходе протестов в поддержку Амини.

Кроме того, ему запретили критиковать руководство ИРИ и покидать территорию страны на протяжении двух лет.

Суд также постановил, что Аэли можно отбывать наказание с перерывами, однако во время этих перерывов ему предстоит ходить на религиозные, образовательные и этические курсы.

Что произошло с Амини?

Девушка, которой на тот момент было 22 года, была задержана полицией за "неправильное" ношение хиджаба осенью 2022 года, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские забрали Махсу в участок на "перевоспитание", откуда она потом попала в больницу, где впоследствии скончалась.

В день ее смерти в стране начались массовые акции протеста, которые продлились более двух месяцев и охватили почти 160 городов и населенных пунктов.