Вестник Кавказа

Членов семьи известного религиозного деятеля задержали в Иране

Членов семьи известного религиозного деятеля задержали в Иране
Иранские правоохранители задержали членов семьи пятничного имама столицы. Подробности задержания на данный момент неизвестны.

Сотрудники правоохранительных органов задержали членов семьи пятничного имама Тегерана – аятоллы Казема Седдики. Об этом пишут 10 июня иранские средства массовой информации.

О подробностях задержания на данный момент не сообщается.

Ранее стало известно, что двое сыновей этого религиозного деятеля были задержаны по делу о коррупции, которое осуществили разведывательные структуры КСИР Исламской Республики. Позднее также была арестована невестка имама.

Согласно имеющимся данным, имам, двое его сыновей и невестка проходили в позапрошлом году по делу о незаконном присвоении госземель, расположенных в северной части столицы Ирана. Их общая стоимость составляла более $20 млн.

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