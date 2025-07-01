Вестник Кавказа

Число запросов на туры в Геленджик возросло - АТОР

Геленджик
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В АТОР заявили, что количество запросов на туры в Геленджик выросло в разы. Там добавили, что открытие аэропорта увеличит турпоток в город.

Руководитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщило об увеличении количества запросов на туры в Геленджик. По ее словам, новость об открытии аэропорта произвела фурор.

При этом она отметила, что число запросов на туры пока не равно количеству бронирований, поскольку в настоящее время путешественники находятся на стадии принятия решений.

Ломидзе выразила уверенность, что возобновление прямого авиасообщения нарастит туристический поток в Геленджик.

Глава АТОР также обратила внимание на важность того, как будут осуществляться полеты в город. Говоря об этом, она указала на обеспечение безопасности и периодически закрытие авиагавани.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1430 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.