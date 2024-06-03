Вестник Кавказа

Число самозанятых выросло в Дагестане

Число самозанятых выросло в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество самозанятых в России составило 10 млн человек. Лидером стал Дагестан – 8,4 тыс самозанятых на 100 тыс человек. В лидерах также оказались Кубань и КБР.

Федеральная налоговая служба сообщила, что к концу первого квартала этого года в России выявлено 10 млн самозанятых.

Лидером среди субъектов РФ стал Дагестан, где на 100 тыс человек приходится 8,4 тыс самозанятых. Лидерами также оказались КБР (7,99 тыс) и Кубань (7,97 тыс).

В Агентстве по предпринимательству и инвестициям Дагестана заявили, что в республике, по данным на 10 июня, зарегистрировано 354,1 тыс самозанятых.

Стоит добавить, что самые высокооплачиваемые профессии для самозанятых считаются перевозка грузов и IT-сфера.

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