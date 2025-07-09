Число пострадавших от водопроводной воды в Дагестане выросло до 450

Водопроводная вода стала причиной заболевания уже у 450 жителей Магарамкентского района, причем подавляющее большинство из них – дети. В больнице по-прежнему остаются 30 пострадавших.

Некачественная водопроводная вода вызвала отравление уже у 450 жителей Дагестана, новые данные озвучили в Минздраве республики.

В ведомстве уточнили, что большинство заболевших – дети.

"Всего зарегистрировано 450 случаев заболевания кишечной инфекцией, 422 из которых дети"

– министерство

Кроме того, в Минздраве сообщили, что ни у кого болезнь не достигла тяжелой стадии. На данный момент из больницы уже выписаны 109 отравившихся. Больничное лечение продолжают 24 ребенка и шесть взрослых.

Напомним, что первые заболевшие появились в Магарамкентском районе 7 июля. Как сообщили накануне в дагестанском управлении Роспотребнадзора, возбудитель кишечной инфекции был найден в водопроводной воде, которая не проходила необходимую обработку. Кроме того, специалисты ЖКХ вовремя не регистрировали аварии и не уведомляли о них санитарное ведомство, чтобы оно могло принять необходимые меры. Открыто уголовное дело,