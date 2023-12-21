Число погибших в теракте в Кермане превысило 100 человек

Сегодняшние взрывы на кладбище в иранском Кермане унесли жизни более ста человек, при этом власти провинции утверждают, что их было не два, а четыре.

В Иране продолжает расти число жертв взрывов, которые прогремели сегодня в Кермане во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани, передает иранское информационное агентство Young Journalists Club со ссылкой на экстренные службы страны.

"После смерти ряда... пострадавших в результате взрывов в ходе террористической атаки, произошедшей на дороге, ведущей к кладбищу Гользар-е Шахада число погибших увеличилось до 103... Число пострадавших - 141, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии"

- служба экстренной помощи Кермана

Также оспаривается и число этих взрывов – как утверждает депутат иранского парламента, представитель города Джирофт провинции Керман Забихолла Азами-Сардуи, их было не два, а четыре.

"На дороге, ведущей к кладбищу Гользар-е Шохада прогремело четыре взрыва"

- Забихолла Азами-Сардуи