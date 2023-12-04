Число мечетей в России увеличилось до 7000

За 30 лет в России число мечетей возросло в 60 раз. Сегодня в стране действует 7000 мечетей.

В настоящее время мечетей в России в почти в 60 раз больше, чем в 1991 году, рассказал замглавы Администрации президента России Магомедсалам Магомедов на XIX Международном мусульманском форуме.

"Так, за последние годы число мечетей в России увеличилось почти в 60 раз. В 1991 году на всю страну имелось только 120 действующих мечетей, а сегодня их насчитывается более 7 000"

– Магомедсалам Магомедов

Выросло за три десятилетия и чисто россиян, совершивших хадж - в год около 25 тыс мусульман из России отправляются в Саудовскую Аравию на хадж, всего с 1991 года хадж совершили 350 тыс граждан РФ, исповедующих ислам.

В основе единства страны, напомнил он слова российского лидера, лежат традиции доброго и уважительного отношения между людьми разных национальностей и вероисповеданий.

"Ислам наряду с другими традиционными религиями составляет неотъемлемую часть исторического наследия нашей страны"

– Магомедсалам Магомедов