Первый намаз провели в Соборной мечети Крыма

Сегодня в мечети "Джума Джами" в Крыму провели первую службу. На коллективный намаз собралось 300 человек.

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев провел первый коллективный намаз в Соборной мечети в Симферополе.

На первую службу в мечети "Джума Джами" собрались порядка 300 человек. Присутствовали имамы районов Крыма, представители Духовного управления мусульман Крыма, а также строители, работавшие на знаковом объекте, многие из них - мастера из Турции.

Четырехминаретная мечеть "Джума Джами" в Крыму строилась с 2016 года, работы завершились в осенью 2023 году - в пандемию строительство приостанавливалось. Здание рассчитано на 3 тыс человек. Купол украшает уникальная роспись - орнамент в виде крымского тюльпана и суры из Корана.