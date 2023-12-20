Чиновникам запретили корпоративы за госсчет в Узбекистане

Строгое ограничение на проведение новогодних празднеств на работе ввели для органов государственной власти в Узбекистане. Аналогичный запрет действовал и в прошлом году.

Отмечать новый год вместе с коллегами за бюджетные деньги запретили чиновникам в Узбекистане, соответствующее решение принял премьер-министр Абдулла Арипов.

Как сообщает Газета.uz со ссылкой на его пресс-секретаря Бекзода Хидоятова, устраивать корпоративы и застолья, запускать фейерверки на деньги из бюджета и внебюджетные средства нельзя госорганизациям и госкомпаниям, а также банкам с госдолей. Запрет распространяется и на хокимияты.

А вот устраивать праздники за собственный счет никому не возбраняется.

Напомним, новый год 2023 узбекские чиновники встречали на таких же условиях.