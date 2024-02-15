Чиновник из Южной Осетии остался без селезенки в Верхнем Фиагдоне

Поездка в Верхний Фиагдон едва не стоила жизни главе комитета по молодежной политике Южной Осетии: он попал в крупное ДТП. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Глава комитета по молодежной политике Южной Осетии попал в аварию близ села Верхний Фиагдон.

Установлено, что пострадавший был пассажиром отечественной легковушки. Авария произошла после того, как водитель потерял управление и съехал в кювет. Об этом пишет «Сапа», ссылаясь на собственные информированные источники.

В настоящее время глава комитета находится в больнице под присмотром врачей. Он подключен к ИВЛ, медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Водитель чиновника не пострадал.