Вестник Кавказа

Чиновник из Южной Осетии остался без селезенки в Верхнем Фиагдоне

Чиновник из Южной Осетии остался без селезенки в Верхнем Фиагдоне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поездка в Верхний Фиагдон едва не стоила жизни главе комитета по молодежной политике Южной Осетии: он попал в крупное ДТП. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Глава комитета по молодежной политике Южной Осетии попал в аварию близ села Верхний Фиагдон.

Установлено, что пострадавший был пассажиром отечественной легковушки. Авария произошла после того, как водитель потерял управление и съехал в кювет. Об этом пишет «Сапа», ссылаясь на собственные информированные источники.

В настоящее время глава комитета находится в больнице под присмотром врачей. Он подключен к ИВЛ, медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Водитель чиновника не пострадал.

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