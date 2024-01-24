ЦИК Азербайджана начал выдачу избирательных бюллетеней

В Азербайджане стартовала выдача избирательных бюллетеней на предстоящие президентские выборы, которые пройдут 7 февраля – документы получают окружные избирательные комиссии.

В типографии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана с участием членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сотрудников секретариата, а также председателей и секретарей соответствующих окружных избирательных комиссий сегодня стартовала выдача избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям, сообщили в отделе медиа и коммуникаций Секретариата ЦИК Азербайджана.

"Процесс реализован открыто и прозрачно, созданы все условия для того, чтобы международные организации, миссии по наблюдению за выборами, представители СМИ и заинтересованные субъекты выборов могли внимательно следить за ним. Сегодня бюллетени будут переданы в общей сложности 36 избирательным округам, включая избирательные округа в Нахчыванской Автономной Республике, избирательные округа, к которым относятся избирательные участки на освобожденных от оккупации территориях, а также избирательные округа, охватывающие отдаленные районы республики, а в течение следующих двух дней - во все остальные избирательные округа страны, в результате чего процесс будет полностью завершен"

- Секретариат ЦИК Азербайджана

Печать избирательных бюллетеней после утверждения ЦИК проводилась с 24 января 2024 года, решением комиссии было напечатано 6 млн 524 тыс 203 избирательных бюллетеня, передает Trend.

После распределения документов по окружным избирательным комиссиям не менее чем за три дня до начала голосования они будут переданы из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии.