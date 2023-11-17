Цифровой двойник Ставропольского края поможет эффективно управлять регионом

3D-модель Ставропольского края создадут в регионе. С ее помощью искусственный интеллект поможет повысить эффективность управления субъектом.

Виртуальный двойник края будет разработан на Ставрополье, подробности проекта озвучили в региональном Минэкономразвития.

Цифровая модель объединит все имеющиеся на данный момент сведения о регионе. На базе этой информации система сможет оперативно анализировать новые данные и прогнозировать дальнейшее развитие ситуации. В результате можно будет предсказывать риски и не допускать возникновения ЧС.

"Применение искусственного интеллекта для управления территориями будет способствовать снижению издержек, экономическому росту региона и улучшению качества жизни его жителей"

– глава Минэкономразвития Денис Полюбин

Каких вложений потребует проект и когда он будет запущен, пока не известно. План будет разработан до нового года.