Дагестан может стать постоянной площадкой Каспийского цифрового форума

Сегодня, во второй день Каспийского цифрового форума, проходящего в Каспийске, глава Минцифры России предложил сделать его постоянным, отметив, что у Дагестана большой потенциал для этого.

Сегодня в международном Каспийском цифровом форуме, проходящем в дагестанском Каспийске, принял участие министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Вместе с главой Дагестана Сергеем Меликовым в ходе пленарного заседания "Международные цифровые мосты" они посмотрели презентации участников форума по управлению водным транспортом, инфраструктуре обслуживания, трансграничному цифровому взаимодействию и другим отраслям с применением цифровых технологий, Подготовленным накануне по итогам стратегических сессий, передает "АиФ-Дагестан".

"Думаю, Дагестан станет постоянной площадкой форума, потому что здесь созданы все условия и для работы, и для отдыха"

- Максут Шадаев

Глава Минцифры России также отметил "классную команду" дагестанских специалистов, занимающихся цифровизацией, и выразил уверенность, что у региона большой потенциал в этом направлении.