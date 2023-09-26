Цифровизация дойдет до малых высокогорных сел Дагестана

Опубликовано: 12:46, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На протяжении шести лет власти Дагестана обеспечат высокоскоростным интернетом по стандартам LTE около 500 малых сел в высокогорных районах республики.

Активная цифровизация Дагестана будет продолжаться, и она не ограничится лишь крупными городами и поселками – до 2030 года высокоскоростной мобильный интернет заработает у жителей около 500 малых населенных пунктов Дагестана, рассказал на заседании Народного собрания (парламента) Дагестана министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов.

"Проекты предполагают инвестиции в объеме 2,5 млрд рублей в инфраструктуру связи до 2030 года. Всего до 2030 года планируется обеспечить связью 492 населенных пункта с численностью населения от 100 до 500 человек"

- Юрий Гамзатов

Активная работа в этом направлении уже идет - уже в этом 2023 году доступ к интернету по стандартам LTE получат жители 76 малых населенных пунктов региона в Лакском, Цунтинском, Агульском, Ахтынском, Буйнакском, Гумбетовском, Кайтагском, Кулинском, Табасаранском, Цумадинском, Чародинском, Шамильском, Гумбетовском, Тляратинском, Гунибском и других районах, передает ТАСС.

Интересно то, что в основном это высокогорные районы Дагестана, уточнили в пресс-службе Минцифры региона, отметив: скоростной интернет будет даже у жителей острова Чечень, с которым есть только водное сообщение.