Вестник Кавказа

Четыре ночных возгорания потушили в Анапе

Четыре ночных возгорания потушили в Анапе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На одной из улиц Анапы загорелись четыре бытовки. Это случилось немного позже полуночи. Сейчас огонь полностью потушен.

За одну ночь в населенном пункте Витязево в Анапе загорелось четыре бытовых постройки. С пожарами удалось справиться, рассказали в МЧС России по Краснодарскому краю.

О разросшемся пламени спасателям стало известно в 00:14. Общая площадь возгорания в бытовках составила 40 кв м. Все произошло на анапской улице Знойная. С огнем удалось окончательно справиться всего за 16 минут.

В тушении пожара участвовали 7 сотрудников МЧС и 2 пожарные машины. Причины происшествия сейчас выясняют специалисты.

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