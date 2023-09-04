Четыре муфтия регионов СКФО награждены Путиным

Опубликовано: 23:54, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент РФ распорядился о награждении муфтиев нескольких регионов Северного Кавказа. Религиозные деятели получили почетные грамоты.

Российский лидер принял решение наградить муфтиев Дагестана, КБР, КЧР и Ставрополья. Распоряжение Владимира Путина размещено на портале правовой информации.

Из документа следует, что почетными грамотами главы муфтиятов отмечены за роль, которую они играют в "гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений".

Награду получил муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев. Грамот удостоены главы муфтиятов КБР Хазраталий Дзасежев и КЧР Исмаил Бердиев. Кроме того, в числе награжденных и ставропольский муфтий Мухаммад Рахимов.