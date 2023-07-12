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Черноморский флот получил новый малый ракетный корабль

Черноморский флот получил новый малый ракетный корабль
© Фото: Минобороны России
Черноморский флот сегодня принял в свою дружную семью еще один малый ракетный корабль "Циклон", построенный местными корабелами на судостроительном заводе в Керчи.

В состав Черноморского флота сегодня вошел малый ракетный корабль "Циклон", сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в городе Керчь, на Судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы, состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" и подъема на нем Андреевского военно-морского флага"

- Минобороны России

Корабль укрепит Черноморский флот и примет активное участие в выполнении боевых задач в составе различных отрядов и группировок, отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, передает "АиФ-Крым".

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