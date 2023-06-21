Черное море прогрелось: купальный сезон открыт на всех курортах

Опубликовано: 6:59, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Черное море вдоль всего побережья набрало заветные 22 градуса - при такой температуре официально открывается купальный сезон. Штормовая погода еще несколько дней не позволит насладиться пляжным отдыхом.

Купальный сезон на курортах Черного моря открыт, вода в море на сегодня повсеместно достигла плюс 22.

"На побережье Крыма и на Черноморском побережье температура воды уже плюс 22 градуса, то есть купальный сезон открыт, даже для детей"

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Специалист добавил, что в ближайшие дни вряд ли кто-то захочет отправиться на пляж, на Юге России царит непогода, ветер и ливни продолжаются вторую неделю, пишет ТАСС.

Купальный сезон на других морях

Азовское море открыло купальный сезон раньше, небольшая глубина позволяет морю быстрее прогреваться.

Каспийское море на курортах в Дагестане также располагает к купанию - вода в море нагрелась до 23 градусов.

Купание в Балтийском море на курортах Калининградской области еще не началось, вода в море на сегодня достигла только 18 градусов.