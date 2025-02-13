Вестник Кавказа

Через Назрань будет течь чистая Назранка

Через Назрань будет течь чистая Назранка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ингушетии решили привести в порядок реку Назранка, по имени которой назван город, через который она протекает: на расчистку русла небольшой реки длиной в 29 километров будет затрачено почти 200 миллионов рублей.

Река Назранка (Нясар), давшая название городу в Ингушетии, через который она протекает – Назрань, вскоре станет намного чище – ее русло и берега расчистят в рамках нового федерального проекта, сообщили в Минприроды региона.

"Ведомством проведена необходимая работа для включения объекта "Расчистка русла реки Назранка в городе Назрань" в состав нового федерального проекта "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие"

- Минприроды Ингушетии

Планируется, что в следующем 2026 году будет разработана проектно-сметная документация по оздоровлению реки, а уже в 2027 году начнется расчистка ее русла. Всего на это будет затрачено 196,7 млн рублей, передает "Интерфакс".

Несмотря на то, что река небольшая – ее длина всего 29 км, она очень важна для жителей региона – недаром проект ее очистки при оценке получил целых 17 баллов – это один из наиболее высоких результатов среди других регионов РФ.

В Минприроды Ингушетии уверены: очистка реки восстановит ее экологию, а значит - обеспечит нормальные условия обитания для ее флоры и фауны, а также объектов животного мира на прибрежной территории.

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