Вестник Кавказа

Церемония похорон папы Римского Франциска проходит в Ватикане

Церемония похорон папы Римского Франциска проходит в Ватикане
© Фото: кадр из трансляции Vatican Media
Сегодня состоятся похороны папы Римского Франциска. На церемонию прибыли десятки мировых лидеров. Понтифик будет похоронен в любимой базилике в Риме.

В эти минуты в Ватикане проходит церемония похорон папы Римского Франциска.

Гроб с телом Франциска находится на площади Святого Петра, проводится заупокойная месса. Ранее гроб на несколько дней был размещен в соборе, у верующих была возможность проститься с понтификом.

На церемонию прощания в Рим прибыли более 60 глав государств, порядка 160 делегаций. На похороны Франциска прибыли европейские лидеры, президент США Дональд Трамп с супругой, президент родной для понтифика Аргентины Хавьер Милей и многие другие. Делегацию РФ возглавляет глава Минкульта Ольга Любимова.

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