Центробанк РФ может снова повысить ключевую ставку

Опубликовано: 18:22, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центробанк РФ не исключил повышения ключевой ставки. Это объясняется ростом проинфляционных рисков.

Ключевая ставка снова может пойти на повышение.Такой возможности не исключил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. По его словам, возможность подобного сценария продиктована повышением проинфляционных рисков.

"Проинфляционные риски остаются значительным. Мы будем уточнять наш прогноз, и обновленный прогноз будет опубликован по итогам заседания 15 сентября, решение будет основано на этом прогнозе. <...> Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки"

– Алексей Заботкин

Далее он пояснил, что у регулятора нет целей по обменному курсу российской валюты.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила новых шоков в российской экономической системе.