ЦБ: ключевая ставка в России будет повышенной еще 2,5 года

Опубликовано: 13:32, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ключевая ставка вернется в нейтральный диапазон в 2026 году. Согласно прогнозу Центробанка, в ближайший год она может вырасти до 9,5%.

В ЦБ РФ рассказали, когда планируется опустить ключевую ставку до нейтрального уровня.

"В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 7,9-8,3% годовых в 2023 году, 8,5-9,5% в 2024 году, 6,5-8,5% в 2025 году. К 2026 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон, который он оценивает в 5,5-6,5% годовых"

– регулятор

Напомним, на июльском заседании Центробанк поднял ставку до 8,5% годовых, на ближайших заседаниях она может прибавить еще, причина кроется в инфляционном давлении на российскую экономику.