Центральная улица в Урус-Мартане полностью обновилась

Центральная улица Урус-Мартана преобразилась благодаря тотальной реконструкции, в ходе которой было обновлено дородное полотно, а обочину дороги украсили газоны и деревья. В планах расширить город: будет возведен новый район – Мартан-Сити

Масштабные восстановительные работы завершились на центральной улице в Урус-Мартане. Об этом сообщил глава Чечни.

«Обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части, парковок и прилегающей территории площадью более 11 600 кв. м. Кроме того, создана пешеходная аллея с зонтиками»

– Рамзан Кадыров

Дорогу будут освещать энергосберегающие светильники и украшать декоративные лампы. Также обочины дороги украшены деревьями и газонами. Кроме того, на протяжении улицы были установлены скамейки с декоративными навесами, построена спортивная площадка.

В планах у властей города, возвести мечеть, в которой одновременно могли бы молиться до 10 тыс верующих, детский сад. Также город будет расширяться – скоро появится новый район под названием Мартан-Сити.