Чехия будет помогать Грузии готовить специалистов по работе с детьми

Опубликовано: 5:19, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чехия будет оказывать помощь Грузии в вопросе подготовки специалистов, работающих в детсадах. Меморандум, предполагающий взаимодействие в данной области, был подписан на этой неделе.

Грузия и Чехия оформили меморандум о сотрудничестве, целью которого является обновление госполитики в области воспитания детей дошкольного возраста. Об этом пишут грузинские СМИ.

Согласно меморандуму, подписанному 14 июля, Чехия будет помогать Грузии с подготовкой новых кадров и усовершенствованием услуг образования детей в возрасте от 1 до 3 лет.

Кроме того, стороны будут вместе осуществлять анализ текущей политики ухода за мальчишками и девчонками в возрасте от 6 до 11 лет и инклюзивного образования.