Чечня получит собственный мастер-план

Особый мастер-план разрабатывается для развития всей Чечни, сообщил вице-премьер республики. По словам чиновника, он обеспечит процветание региона.

Мастер-план будет создан специально для Чечни при участии ДОМ.РФ, рассказал зампредседателя правительства региона, глава Минэкономики Рустам Шаптукаев.

Он напомнил, ДОМ.РФ уже помог Чечне создать мастер-план столицы – Грозного, а также Аргун. В данный момент готовится мастер-план всей Чечни, работа пока на начальном этапе.

Министр заверил, что мастер-план поможет добиться процветания инфраструктуры, причем не только туристической.

Вице-премьер добавил, что в 2021 году была принята модель экономического развития Чечни. В ее рамках создаются новые туристические объекты, реконструируются уже имеющиеся. Параллельно развивается транспортная инфраструктура.

Чем мастер-план отличается от генплана?

Мастер-план создается для стратегического планирования того, как будет развиваться та или иная территория в долгосрочной перспективе. По сути, это концепция развития. Поэтому он учитывает не только архитектурные вопросы, но и социальные и экологические аспекты развития территории.

Генплан связан исключительно с застройкой. Он имеет директивный характер, его нельзя изменить, он определяет только архитектурные моменты и, как правило, интересует только специалистов.