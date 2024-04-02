Вестник Кавказа

Чеченские чиновники погасили многомиллионные долги жителей Грозного

Чеченские чиновники погасили многомиллионные долги жителей Грозного
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грозном чиновники погасили долги горожан на более 100 млн рублей. Акция проводится не только в городах, но и в других населенных пунктах республики.

Грозненские чиновники погасили жителей столицы Чечни в магазинах на более 100 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Как заявил глава Грозного Хас-Магомед Кадыров, акция проводится по всей республике. Он выразил благодарность жителям Чечни, которые сами захотели присоединиться к акции и взяли на себя часть расходов.

На недавнем совещании чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал глав ведомств закрыть долги жителей республики в магазинах в связи с месяцем Рамадан. В акции участвовали работники грозненской мэрии и региональный фонд имени Ахмата Кадырова.

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