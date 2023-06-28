ЦБ: Россию ждет высокий рост ВВП

Опубликовано: 11:02, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ЦБ РФ спрогнозировали рост ВВП. Он будет находиться в пределах 0,5-2%.

Центробанк России спрогнозировал высокий рост ВВП России во втором квартале 2023 года. Данные привел директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«Если смотреть на опросы предприятий, которые мы проводим, на индикаторы бизнес-климата Банка России, который мы рассчитываем по итогам этих опросов, то видно, что во втором квартале сохраняется высокая деловая активность, и экономика продолжает расти»

– Кирилл Тремасов

Он предположил, что диапазон роста ВВП в отчетный период будет колебаться в пределах 0,5-2%.