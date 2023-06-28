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ЦБ: Россию ждет высокий рост ВВП

ЦБ: Россию ждет высокий рост ВВП
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ЦБ РФ спрогнозировали рост ВВП. Он будет находиться в пределах 0,5-2%.

Центробанк России спрогнозировал высокий рост ВВП России во втором квартале 2023 года. Данные привел директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«Если смотреть на опросы предприятий, которые мы проводим, на индикаторы бизнес-климата Банка России, который мы рассчитываем по итогам этих опросов, то видно, что во втором квартале сохраняется высокая деловая активность, и экономика продолжает расти»

– Кирилл Тремасов

Он предположил, что диапазон роста ВВП в отчетный период будет колебаться в пределах 0,5-2%.

Путин спрогнозировал рост ВВП России

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