ЦБ: Россию ждет высокий рост ВВП

В ЦБ РФ спрогнозировали рост ВВП. Он будет находиться в пределах 0,5-2%.
Центробанк России спрогнозировал высокий рост ВВП России во втором квартале 2023 года. Данные привел директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.
«Если смотреть на опросы предприятий, которые мы проводим, на индикаторы бизнес-климата Банка России, который мы рассчитываем по итогам этих опросов, то видно, что во втором квартале сохраняется высокая деловая активность, и экономика продолжает расти»
– Кирилл Тремасов
Он предположил, что диапазон роста ВВП в отчетный период будет колебаться в пределах 0,5-2%.