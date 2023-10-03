Опубликовано: 14:08, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Жесткая денежно-кредитная политика в России сохранится в будущем году. Политика Центробанка призвана вернуть инфляцию к цели в 4%.

В России 2024 года пройдет под знаком жесткой денежно-кредитной политики, следует из заявления замглавы Центробанка Алексея Заботкина.

"Для возвращения инфляции к цели в 4%, наверное, будет необходимо поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и в течение следующего года. Наш базовый прогноз предполагает диапазон ключевой ставки на следующий год в среднем от 11,5% до 12,5%"

– Заботкин

Нейтральной, около 6%, ставка станет к 2026 году, после снижения инфляции в России, объяснил он.

Напомним, в ближайшие годы, согласно прогнозам, рост ВВП России будет на уровне 1-2%, при этом бюджет будет дефицитным примерно на 1% ВВП.