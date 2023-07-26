ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку

Опубликовано: 10:12, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Регулятор Азербайджана принял решение сохранить учетную ставку на уровне 9%. Это объясняется многими факторами, в том числе, падением годовой продовольственной инфляции.

Учетная ставка была сохранена ЦБ Азербайджана на прежнем уровне в девять процентов.

«Решением правления Центробанка Азербайджана учетная ставка сохраняется на уровне 9%", - говорится в сообщении. Нижний и верхний пороги процентного коридора ЦБ также оставил на прежнем уровне - 7,5% и 10% соответственно»

– пресс-служба ЦБ Азербайджана

На факт сохранения учетный ставки на прежних рубежах повлияло несколько факторов, в частности речь идет о том, что уровень инфляции за год в прошлом месяце составил 10,6%, что значительно ниже наибольших показателей прошлых лет. Кроме того, падение продемонстрировала и годовая продовольственная инфляция.