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Чавушоглу: Турция не допустит вмешательства внешних сил в выборы президента

Чавушоглу: Турция не допустит вмешательства внешних сил в выборы президента
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Турции гарантируют прозрачность выборов президента и парламента Турции 28-го созыва. Слухи о некоем вмешательстве в выборный беспочвенны.

Анкара не допустит вмешательства внешних сил в выборы президента и парламента Турции 28-го созыва, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр назвал необоснованными утверждения генсека оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) и кандидата в президенты от «Союза нации» Кемаля Кылычдароглу о некоем возможном вмешательстве в выборные процессы в Турции.

«Попытка формирования негативной атмосферы вокруг предстоящего голосования - это большая несправедливость по отношению к нашей стране, также как и желание бросить тень на прозрачность выборов»

– Мевлют Чавушоглу

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заверил, что голосование будет прозрачным, а итоговое решение отразит волю турецкого народа.

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