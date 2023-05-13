Опубликовано: 20:39, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Турции гарантируют прозрачность выборов президента и парламента Турции 28-го созыва. Слухи о некоем вмешательстве в выборный беспочвенны.

Анкара не допустит вмешательства внешних сил в выборы президента и парламента Турции 28-го созыва, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр назвал необоснованными утверждения генсека оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) и кандидата в президенты от «Союза нации» Кемаля Кылычдароглу о некоем возможном вмешательстве в выборные процессы в Турции.

«Попытка формирования негативной атмосферы вокруг предстоящего голосования - это большая несправедливость по отношению к нашей стране, также как и желание бросить тень на прозрачность выборов»

– Мевлют Чавушоглу

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заверил, что голосование будет прозрачным, а итоговое решение отразит волю турецкого народа.