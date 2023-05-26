Чавушоглу назвал условия для нормализации отношений Турции и Армении

Подвижки на пути урегулирования отношений между Арменией и Турции зависят от действий, которые будет предпринимать Ереван. Об этом предупредил Мевлют Чавушоглу.
Ход нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией влияет и на урегулирование отношений между Анкарой и Ереваном. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Дипломат также обратил внимание на то, что процесс турецко-армянской нормализации определяется прежде всего шагами руководства Армении.
"У нас может быть разное мнение о событиях 1915 года с Арменией. Однако возведение памятников террористам подрывает нормализацию наших отношений и неприемлемо"
– Мевлют Чавушоглу
Министр пояснил: если Армения не сомневается в своей трактовке, то она должна поддержать инициативу о создании комиссии, в составе которой были бы США, Франция и Россия, чтобы провести расследование и поставить точку в связи с событиями 1915 года.