Чавушоглу назвал условия для нормализации отношений Турции и Армении

Опубликовано: 23:52, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подвижки на пути урегулирования отношений между Арменией и Турции зависят от действий, которые будет предпринимать Ереван. Об этом предупредил Мевлют Чавушоглу.

Ход нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией влияет и на урегулирование отношений между Анкарой и Ереваном. Такое заявление сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Дипломат также обратил внимание на то, что процесс турецко-армянской нормализации определяется прежде всего шагами руководства Армении.

"У нас может быть разное мнение о событиях 1915 года с Арменией. Однако возведение памятников террористам подрывает нормализацию наших отношений и неприемлемо"

– Мевлют Чавушоглу

Министр пояснил: если Армения не сомневается в своей трактовке, то она должна поддержать инициативу о создании комиссии, в составе которой были бы США, Франция и Россия, чтобы провести расследование и поставить точку в связи с событиями 1915 года.