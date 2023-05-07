Часовой в Новороссийске пресек попытку проникнуть на военный объект

Опубликовано: 12:23, 7 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часовой воинской части Южного военного округа в Новороссийске в Краснодарском крае ликвидировал уроженца Чечни, незаконно проникшего на территорию подразделения, сообщает Telegram-канал Baza.

Часовой одной из воинских частей в кубанском Новороссийске уничтожил одного и задержал второго нарушителя, пытавшихся проникнуть на охраняемую территорию, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Нарушителей было двое, оба – уроженцы Чечни. Они пролезли в щель в заборе и шли в сторону часового. На его окрики и выстрел в воздух они не отреагировали.

"Военнослужащий решил стрелять на поражение. В результате уроженец Чечни 25-летний Адоли А. получил ранение в грудь и скончался. Второй - Муса Б. - задержан, - цитирует сообщение "АиФ-Ставрополье".

Проникшие в часть, по предварительным данным, были без оружия.

Сейчас с задержанным работают правоохранители, они устанавливают причины, сподвигнувшие его проникнуть на охраняемый объект.