Бывшему чиновнику из Дагестана продлили арест по делу о мошенничестве

Бывший руководитель администрации Сергокалинского района Дагестана Омаров останется под стражей еще на два месяца. Экс-чиновник обвиняется в финансовых махинациях.

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров получил еще два месяца ареста на время разбирательства уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег, поведали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Сообщается, что экс-чиновник будет находиться под арестом до апреля этого года.

Как предполагает следствие, бывший глава районной администрации похитил порядка 700 тыс рублей, дав фиктивные должности двум знакомым.

Также за Омаровым, по версии следствия, числится незаконное присвоение земельного участка стоимостью свыше 2 млн рублей.

Отметим, что уголовные дела запущены и в отношении родственников Омарова. Его жена подозревается в растрате, сыну вменяют мошенничество.