Вестник Кавказа

Бывшая жена Петра Толстого найдена мертвой в Москве

Бывшая жена Петра Толстого найдена мертвой в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В своей квартире обнаружена мертвой бывшая жена телеведущего и зампреда Госдумы Петра Толстого. По данному факту начато расследование.

В Москве найдена мертвой Дарья Толстая, бывшая супруга зампреда Госдумы Петра Толстого. Ее тело было обнаружено в ее собственной квартире в центре столицы в среду утром.

В настоящее время устанавливаются причины трагедии.

По данному факту начато расследование. Версия об убийстве исключается, правоохранители не обнаружили никаких следов насильственной смерти.

Петр и Дарья развелись в 2016 году. В браке они прожили 24 года, у них трое детей.

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