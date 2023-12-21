Бывшая жена Петра Толстого найдена мертвой в Москве

В своей квартире обнаружена мертвой бывшая жена телеведущего и зампреда Госдумы Петра Толстого. По данному факту начато расследование.

В Москве найдена мертвой Дарья Толстая, бывшая супруга зампреда Госдумы Петра Толстого. Ее тело было обнаружено в ее собственной квартире в центре столицы в среду утром.

В настоящее время устанавливаются причины трагедии.

По данному факту начато расследование. Версия об убийстве исключается, правоохранители не обнаружили никаких следов насильственной смерти.

Петр и Дарья развелись в 2016 году. В браке они прожили 24 года, у них трое детей.