В Москве умер один из создателей вакцины "Спутник V"

Не стало Бориса Народицкого, одного из вирусологов, работавших над созданием первой вакцины против COVID-19. Прощание с ученым проведут 13 января.

Профессор, главный научный сотрудник и глава отдела генетики и молекулярной биологии бактерий Центра имени Гамалеи, замдиректора по научной работе Института вирусологии им. Д.И. Ивановского Борис Народицкий ушел из жизни 10 января. Об этом сегодня рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, пишет ТАСС.

"Он умер вчера в больнице им. Боткина"

– вирусолог

Прощание назначено на субботу, 13 января. Проститься с Народицким можно будет в Центральной клинической больнице управделами президента.

Ученый, ставший одним из создателей вакцины от коронавируса "Спутник V" умер в возрасте 82 лет.

"Спутник V" или "Гам-КОВИД-Вак" - первая в мире вакцина против ковид. Минздрав РФ зарегистрировал препарат в августе 2020 года в разгар пандемии. В декабре того же года в стране стартовала массовая вакцинация.