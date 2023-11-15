Вестник Кавказа

В России обновили «Спутник Лайт»

В России обновили «Спутник Лайт»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России зарегистрировали обновленный «Спутник Лайт». Сейчас завершается контроль качества первых серий препарата в лабораториях. Вакцина будет введена в гражданский оборот.

Пресс-служба российского министерства здравоохранения сообщила о регистрации обновленной вакцины «Спутник Лайт» с антигенным составом.

"Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом"

- Минздрав РФ

В ведомстве отметили, что сейчас в лабораториях Росздравнадзора ведется госконтроль качества первых серий препарата.

Там добавили, что факт регистрации говорит о готовности производителя вакцины ввести ее в гражданский оборот и приступить к ее поставкам.

Стоит отметить, что обновление вакцины произошло по заданию Минздрава подведомственным министерству НИЦЭМ имени Гамалеи.

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