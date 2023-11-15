В России обновили «Спутник Лайт»

В России зарегистрировали обновленный «Спутник Лайт». Сейчас завершается контроль качества первых серий препарата в лабораториях. Вакцина будет введена в гражданский оборот.
Пресс-служба российского министерства здравоохранения сообщила о регистрации обновленной вакцины «Спутник Лайт» с антигенным составом.
"Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом"
- Минздрав РФ
В ведомстве отметили, что сейчас в лабораториях Росздравнадзора ведется госконтроль качества первых серий препарата.
Там добавили, что факт регистрации говорит о готовности производителя вакцины ввести ее в гражданский оборот и приступить к ее поставкам.
Стоит отметить, что обновление вакцины произошло по заданию Минздрава подведомственным министерству НИЦЭМ имени Гамалеи.
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