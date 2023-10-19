Будут ли расти цены на отдых в России? Ответ дали эксперты

Опубликовано: 12:59, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рост цен на отдых в России, который наблюдался в 2023 году, прокомментировала глава АТОР. Майя Ломидзе озвучила и прогноз по динамике стоимости внутренних туристических поездок на 2024 год.

Путешествия по России подорожали примерно на 15% в текущем году, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По словам эксперта, избежать подорожания туров по РФ было невозможно, так как дорожают гостиницы и отели, растут цены на транспортные услуги. Соответственно, увеличивается себестоимость конечного туристического продукта.

"В среднем по рынку на 10-15%, в премиальном сегменте динамика выше – порядка 20%, в виду его высокой востребованности"

– Майя Ломидзе

Цены на отдых в России в 2024 году

Глава АТОР не ожидает снижения цен в будущем году – наоборот, считает Ломидзе, они продолжат расти. Минимальное повышение – на уровне инфляции, то есть на 7-10%, возможен и более мощный скачок.

Специалист подчеркнула, что такая тенденция, хоть и расстраивает россиян, но отражает ситуацию на рынке, пишет "Интерфакс".

"Если туристы покупают по этой цене и спрос не снижается, значит цена адекватна. Курорты загружены, туристы путешествуют – значит, пока цена соответствует платежеспособности наших путешественников"

– эксперт