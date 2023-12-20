Вестник Кавказа

Бродячие собаки напали на школьников в Северной Осетии

Бродячие собаки напали на школьников в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии возле сельской школы двое детей были накануне атакованы собаками. Один ребенок госпитализирован с укусами рук и ног.

В селе Кизляр Моздокского района двое детей подверглись 12 марта нападению бродячих собак.

Инцидент произошел накануне утром возле сельской школы с разницей в несколько часов. Пострадали дети 2016 и 2011 годов рождения, один из них находится в больнице - у него множественные укушенные раны конечностей.

"Прокуратурой Республики Северная Осетия – Алания организована проверка по факту нападения бродячих собак на учащихся МБОУ СОШ 2 села Кизляр, Моздокского района"

– сообщение ведомства

Отметим, что в Моздоке вскоре планируют открыть приют для дворняг.

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