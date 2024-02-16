Бродячая корова снова стала причиной ДТП в Северной Осетии

Сегодня в Северной Осетии снова случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, причиной которого стало домашнее животное, разгуливающее по проезжей части – на этот раз им стала корова.

Бродящие по проезжей части дорог Северного Кавказа домашние животные, хозяева которых совершенно не заботятся о них, становятся настоящим стихийным бедствием для водителей – сегодня из-за такой буренки чуть не погиб водитель "Приоры", сообщила пресс-служба МЧС России по Северной Осетии.

Корова прогуливалась по проезжей части дороги в двух километрах от Кирово, когда ее сбил 19-летний водитель "Лады Приоры": не совладав с управлением, он направил машину в реку Черная, протекавшую рядом, передает "АиФ-Ставрополье".

К счастью, аварию заметили очевидцы – они и вытащили водителя из воды, однако его травмы были настолько серьезными, что прибывшая бригада "скорой" немедленно госпитализировала автолюбителя в республиканскую клиническую больницу Владикавказа.

Водителя спасло чудо – как выяснили прибывшие на место происшествия спасатели, автомобиль был переоборудован под метан и не загорелся при падении в воду лишь по случайности, его обесточили и отключили газовое оборудование сами спасатели.