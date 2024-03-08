БПЛА хуситов уничтожены военными США

Вашингтон отчитался об уничтожении накануне 4 БПЛА, принадлежащих йеменским повстанцам-хуситам. Кроме того, по данным американского командования, была ликвидирована одна ракета.

США уничтожили хуситские беспилотники на подконтрольной повстанцам территории Йемена, это произошло накануне, сообщает CENTCOM.

"Центральное командование Соединенных Штатов успешно задействовало и уничтожило четыре БПЛА и одну ракету класса "земля-воздух" в районах Йемена, контролируемых хуситами"

– Центральное командование американских ВС

В Вашингтоне уточнили, что ликвидированное оружие представляло потенциальную угрозу мирным судам и американским кораблям. Соответственно, удары были нанесены с целью защиты судоходства. Кроме того, таким образом США стремятся сделать безопаснее международные воды.

В командовании добавили, что нанесенным ударам предшествовал запуск хуситами из Йемена противокорабельной баллистической ракеты. Она была направлена в Аденский залив, но в итоге не попала ни в одно судно.

Хуситы – кто это?

Напомним, хуситы – это представители йеменского повстанческого движения "Ансар Аллах". Военизированная группировка возникла в 1990-х годах, перешла к активным действиям – к восстанию – в 2004 году. Ситуация ухудшалась, и через 10 лет в Йемене началась полноценная гражданская война. В 2015 году хуситы захватили столицу – город Сана. На сегодняшний день они контролируют значительную часть страны.

Гиперзвуковые ракеты хуситов

Сегодня РИА Новости со ссылкой на источник в движении сообщило, что хуситы успешно испытали собственную гиперзвуковую ракету. "Ансаралла" намерено включить новое оружие в свой арсенал и совершать с его помощью атаки на Израиль, а также в близлежащих морях.