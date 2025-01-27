Бороться с майнерами в Абхазии будет оперативный штаб

Власти Абхазии создали в столице республики городе Сухуме оперативный штаб по борьбе с незаконным присоединением к электросетям страны, в него вошли энергетики и представители городской администрации.

Власти Сухума значительно усложнили жизнь майнерам криптовалюты и другим незаконным потребителям электроэнергии – теперь проверять законность потребления электричества будет специальный оперативный штаб, в состав которого вошли энергетики и представители местных властей, он создан в столице распоряжением и.о. главы администрации Алхаса Лагвилава.

Основная задача оперативников – пресечение незаконных подключений к электросетям "Черноморэнерго", которым грешат и абхазские майнеры, и просто любители "бесплатного" электричества. Руководить штабом будет заместитель главы Сухуми Леон Кварчия, передает Sputnik Абхазия.

Также оперштаб будет еженедельно проводить совещания для планирования стратегии по борьбе с майнингом, готовить отчеты и предоставлять их главе города, в администрацию президента Абхазии и Кабмин республики.

Еще одна важная функция, порученная штабу - обеспечение бесперебойной работы горячей линии, на которую к властям смогут обратиться граждане страны, обладающие информацией о незаконных потребителях.

Вскоре аналогичные структуры заработают по всему региону - распоряжение о создании местных оперштабов на днях подписал и.о. президента Валерий Бганба.