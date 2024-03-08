Борьбу с боевиками отработали в Буйнакске

В Буйнакске прошли антитеррористические учения. Было отработано ситуационное реагирование правоохранителей на преступления. Руководство дало положительную оценку готовности органов.

Плановые антитеррористические учения состоялись в дагестанском Буйнакске 12-13 марта, организатором выступил местный Оперштаб, сообщает пресс-служба УФСБ по Дагестану.

В ведомстве заявили, что в рамках мероприятий отрабатывалось ситуационное реагирование правоохранителей на преступления террористической направленности. Также были отработаны действия спецподразделений по обезвреживанию взрывных устройств, пресечению диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что выработан комплекс мер, направленных на совершенствование системы взаимодействия органов власти и местного самоуправления в ходе устранения последствий терактов.

Стоит добавить, что руководство учений положительно оценило готовность органов и подразделений, привлекаемых к контртеррористическим операциям в регионе.