Вестник Кавказа

Борьба с расточительством: на юге Казахстана разработали кодекс проведения свадеб

Казахская свадьба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Борьбу с чрезмерной пышностью свадебных торжеств начали власти Жамбылской области. В местном акимате разработали специальный кодекс проведения праздников.

В акимате Жамбылской области Казахстана решили бороться с чрезмерными тратами местных жителей. Здесь разработали кодекс проведения свадебных торжеств, который призван избавить молодые семьи от лишних денежных вливаний и чуждых традиций. 

Следить за соблюдением правил поручено старейшинам и ведущим церемоний. 

"Мы хотим как-то урегулировать этот вопрос, не дать возможности для излишнего расточительства. Моё мнение ― лучше бы эти деньги родители собрали и помогли молодым…"

– аким Жамбылской области Ербол Карашукеев

Власти даже провели специальное исследование численности семейных торжеств (тоев). Выяснилось, что одно мероприятие в среднем посещает около 300 человек. В течение одной недели торжества в регионе посещают 25 тыс человек. 

Масштабные празднества негативно отражаются на благосостоянии жителей юга Казахстан. Согласно статистики, часто причиной банкротства здесь являются пышные свадьбы.

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